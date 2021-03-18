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ВОЗ: В Европе сейчас число жертв COVID-19 выше, чем в это время в 2020 году

ВОЗ: В Европе сейчас число жертв COVID-19 выше, чем в это время в 2020 году Каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе гибнут из-за коронавируса
Другие страны
18 марта 2021 г. 15:57
ВОЗ: В Европе сейчас число жертв COVID-19 выше, чем в это время в 2020 году

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что количество людей, умирающих от COVID-19 в Европе, сейчас выше, чем в то же время в прошлом году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор бюро Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

"На прошлой неделе число новых смертей в регионе превысило 900 тыс. человек. Каждую неделю более 20 тыс. человек в регионе гибнут из-за вируса. Число людей, умирающих от COVID-19 в Европе, сейчас выше, чем в это время в прошлом году, что отражает широкое распространение этого вируса", - отметил он. По его словам, в Центральной Европе, на Балканах и в странах Балтии заболеваемость, госпитализации и смертность сейчас - одни из самых высоких в мире.

"Заболеваемость продолжает расти и продвигается на восток. Мы наблюдаем трехнедельный рост числа случаев COVID-19, при этом на прошлой неделе в Европе было зарегистрировано более 1,2 млн новых случаев", - пояснил Клюге.

На сегодняшний день в 46 странах региона было введено более 107 миллионов доз вакцины. 3% населения в 45 странах прошли полную серию вакцинации, а данные из 23 стран показывают, что 51% работников здравоохранения получили хотя бы одну дозу вакцины. В то время как 27 стран в настоящее время находятся в условиях частичной или полной изоляции, 21 страна постепенно ослабляет ограничительные меры. Некоторые делают это, исходя из предположения, что увеличение масштабов вакцинации в странах немедленно приведет к улучшению эпидемиологической ситуации. "Такие предположения делать рано", - предупредил Клюге.

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