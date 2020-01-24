ВОЗ порекомендовала всем странам быть готовым из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала всем странам мира быть готовыми принимать меры из-за нового типа коронавируса 2019-nCoV, передает Report со ссылкой на RT.

"Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию, включая проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ", - указывается в заявлении организации.

В ВОЗ также добавили, что властям государств мира следует уделять особое внимание сокращению числа случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международному распространению заболевания.

ВОЗ также воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

Наряду с этим в столице Китая Пекине объявлен наивысший уровень ("I") реагирования на ЧС, связанные со здоровьем населения. Власти приняли такое решение из-за распространения нового коронавируса.

На данный момент в Пекине зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один человек находится в сравнительно тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное, чье состояние улучшилось.