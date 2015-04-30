ВОЗ: Почти 11 тысяч человек заражены Эболой в Гвинее и Либерии

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Количество зараженных смертельным вирусом лихорадки Эбола в трех наиболее пострадавших странах - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне приближается к 11 тысячам. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в четверг во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно обновленной статистике, количество зараженных Эболой на конец апреля составляет 10 тысяч 890 человек. Скончались от смертельного заболевания 26 тысяч 290 человек.

Наибольшее количество зараженных приходится на Сьерра-Леоне - 12387 человек. Больше всего погибло в Либерии - 4608 человек.