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    ​ВОЗ объявила о гибели 40 человек в Южном Судане в результате вспышки холеры

    ВОЗ: По меньшей мере 39 человек скончались на сегодняшний день от холеры в Южном Судане

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Около 40 человек скончались от холеры в Южном Судане.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой африканской стране.

    "По меньшей мере 39 человек скончались на сегодняшний день от холеры в Южном Судане", - говорится в заявлении ВОЗ. Кроме того, по данным организации, в настоящее время уже официально зарегистрировано более 1200 случаев заражения холерной палочкой.

    По словам медиков, эпидемия этой болезни быстро распространяется из столицы страны - города Джуба - в соседние провинции.

    Министерство здравоохранения Южного Судана в нынешнем году зарегистрировало первый случай заболевания холерой со смертельным исходом в середине мая, в конце июня было официально объявлено о начале эпидемии. Ее эпицентром стал лагерь беженцев в Джубе.

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