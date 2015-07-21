​ВОЗ объявила о гибели 40 человек в Южном Судане в результате вспышки холеры

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Около 40 человек скончались от холеры в Южном Судане.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник объявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в этой африканской стране.

"По меньшей мере 39 человек скончались на сегодняшний день от холеры в Южном Судане", - говорится в заявлении ВОЗ. Кроме того, по данным организации, в настоящее время уже официально зарегистрировано более 1200 случаев заражения холерной палочкой.

По словам медиков, эпидемия этой болезни быстро распространяется из столицы страны - города Джуба - в соседние провинции.

Министерство здравоохранения Южного Судана в нынешнем году зарегистрировало первый случай заболевания холерой со смертельным исходом в середине мая, в конце июня было официально объявлено о начале эпидемии. Ее эпицентром стал лагерь беженцев в Джубе.