ВОЗ: Есть информация о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ получила информацию о 14 тыс. случаев в 80 странах, - отметил он. - Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке".

"В некоторых странах наблюдается нисходящая тенденция, в некоторых - восходящая", - сказал глава ВОЗ. Однако в любом случае, заметил Гебрейесус, самым важным инструментом для борьбы со вспышкой является распространение информации, чтобы люди могли лучше защитить себя.