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ВОЗ: Есть информация о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян

ВОЗ: Есть информация о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах.
Другие страны
20 июля 2022 г. 19:38
ВОЗ: Есть информация о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила к настоящему моменту информацию о 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян в 80 странах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ получила информацию о 14 тыс. случаев в 80 странах, - отметил он. - Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке".

"В некоторых странах наблюдается нисходящая тенденция, в некоторых - восходящая", - сказал глава ВОЗ. Однако в любом случае, заметил Гебрейесус, самым важным инструментом для борьбы со вспышкой является распространение информации, чтобы люди могли лучше защитить себя.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: İndiyədək 14 min nəfər meymunçiçəyinə yoluxub

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