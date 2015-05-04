ВОЗ: Число заразившихся вирусом Эбола в Западной Африке превысило 26,3 тыс. человек

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала с 30 апреля в Западной Африке 5 случаев смерти от болезни, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), и 49 новых случаев заражения. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют распространенные сегодня в Женеве новые статистические данные.

Всего с начала эпидемии в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне умерли 10 тыс. 895 человек, 26 тыс. 339 - заразились. В Либерии число жертв БВВЭ достигло 4608 человек, количество инфицированных - 10 тыс. 322. В Сьерра-Леоне скончавшихся меньше - 3902, но заразившихся вирусом больше, чем в какой- либо другой стране - 12 тыс. 426 человек. В Гвинее инфицированных и умерших существенно меньше, чем в этих двух государствах - 3591 и 2385 соответственно.

Случаи заболевания зафиксированы также в Мали, Нигерии, Сенегале, Испании, Великобритании и США. Тем не менее, в большинстве этих стран число инфицированных не превышает десяти человек. Исключение составляет Нигерия, где БВВЭ заразились 20 человек, восемь из которых погибли.