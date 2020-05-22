Число скончавшихся в Африке от COVID-19 превысило 3 тысячи

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число скончавшихся из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 3 тыс.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщается на странице организации в Twitter.

"В Африке подтверждено свыше 99,4 тыс. случаев коронавируса. Более 39 тыс. человек выздоровели, 3 078 пациентов умерли", — говорится в заявлении.

Согласно статистике ВОЗ, к настоящему моменту больше всего людей в регионе умерло от COVID-19 в Алжире — 575.