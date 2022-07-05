Восемь человек пострадали при стрельбе во время фейерверка в Миннеаполисе

Восемь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во время запуска фейерверков по случаю Дня независимости США в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Как передает
По ее данным, все восемь пострадавших были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Задержания подозреваемых на данный момент не производились.
Одно из отделений телеканала ABC также сообщило о стрельбе во время фейерверка в Филадельфии, штат Пенсильвания. Пострадали двое полицейских, обоих отпустили после оказания медицинской помощи. Полиция продолжает поиски подозреваемого.