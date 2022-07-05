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Восемь человек пострадали при стрельбе во время фейерверка в Миннеаполисе

Восемь человек пострадали при стрельбе во время фейерверка в Миннеаполисе Восемь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во время запуска фейерверков по случаю Дня независимости США в Миннеаполисе (штат Миннесота).
Другие страны
5 июля 2022 г. 21:15
Восемь человек пострадали при стрельбе во время фейерверка в Миннеаполисе

Восемь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во время запуска фейерверков по случаю Дня независимости США в Миннеаполисе (штат Миннесота).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили телекомпании CBS из местной полиции.

По ее данным, все восемь пострадавших были госпитализированы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Задержания подозреваемых на данный момент не производились.

Одно из отделений телеканала ABC также сообщило о стрельбе во время фейерверка в Филадельфии, штат Пенсильвания. Пострадали двое полицейских, обоих отпустили после оказания медицинской помощи. Полиция продолжает поиски подозреваемого.

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