Восемь человек пострадали при стрельбе во время фейерверка в Миннеаполисе

Восемь человек пострадали при стрельбе во время фейерверка в Миннеаполисе

Восемь человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла во время запуска фейерверков по случаю Дня независимости США в Миннеаполисе (штат Миннесота).

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