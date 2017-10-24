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    Восемь человек погибли и более 30 пострадали при столкновении двух автобусов в Малайзии

    Авария произошла на юго-западе страны

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли и более 33 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Малайзии.

    Как передает Report со ссылкой на New Straits Times, авария произошла на юго-западе страны.

    По словам помощника начальника полиции района Себеранг Прай Тенгаха Ника Роса Ажана Ниак Абдула Хамида, автобус, перевозивший непальских и индонезийских рабочих, остановился из-за неисправности, после чего второй автобус с 15 пассажирами врезался в него.

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