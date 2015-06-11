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    Военные в Сирии уничтожили 100 боевиков, пытавшихся захватить аэропорт

    Военным также удалось уничтожить несколько десятков бронированных автомобилей боевиков

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сирийские военные ликвидировали 100 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Дераа на юго-западе страны, пытавшихся захватить местный аэропорт.

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг агентство SANA.

    По данным источника, террористы предприняли несколько попыток по захвату аэропорта в районе Аль-Талех (al-Tha'leh). Военным также удалось уничтожить несколько десятков бронированных автомобилей боевиков.

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