Военные в Сирии уничтожили 100 боевиков, пытавшихся захватить аэропорт

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сирийские военные ликвидировали 100 боевиков группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Дераа на юго-западе страны, пытавшихся захватить местный аэропорт.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в четверг агентство SANA.

По данным источника, террористы предприняли несколько попыток по захвату аэропорта в районе Аль-Талех (al-Tha'leh). Военным также удалось уничтожить несколько десятков бронированных автомобилей боевиков.