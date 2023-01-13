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Военные Узбекистана и Индии обсудили вопрос проведения совместных учений

Военные Узбекистана и Индии обсудили вопрос проведения совместных учений Делегация Министерства обороны Узбекистана посетила Индию и обсудила проведение очередных совместных учений "Дружба-2023", которые пройдут в феврале-марте этого года.
Другие страны
13 января 2023 г. 13:58
Военные Узбекистана и Индии обсудили вопрос проведения совместных учений

Делегация Министерства обороны Узбекистана посетила Индию и обсудила проведение очередных совместных учений "Дружба-2023", которые пройдут в феврале-марте этого года.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обсужден план предстоящих учений, вопросы размещения и обеспечения узбекистанских военнослужащих, а также спортивно-культурные мероприятия в рамках учений, которые пройдут в Индии.

Впервые такие совместные тактические учения прошли в 2019 году в Узбекистане.

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