Военные Узбекистана и Индии обсудили вопрос проведения совместных учений

Делегация Министерства обороны Узбекистана посетила Индию и обсудила проведение очередных совместных учений "Дружба-2023", которые пройдут в феврале-марте этого года.

Делегация Министерства обороны Узбекистана посетила Индию и обсудила проведение очередных совместных учений "Дружба-2023", которые пройдут в феврале-марте этого года.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обсужден план предстоящих учений, вопросы размещения и обеспечения узбекистанских военнослужащих, а также спортивно-культурные мероприятия в рамках учений, которые пройдут в Индии.

Впервые такие совместные тактические учения прошли в 2019 году в Узбекистане.