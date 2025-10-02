Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Военные ЕС и НАТО обсудят меры по ограничениям для "фантомного флота"

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 19:35
    Военные ЕС и НАТО обсудят меры по ограничениям для фантомного флота

    Начальники генштабов ВС европейских стран, входящих в коалицию желающих по Украине обсудят в координации с НАТО новые меры по препятствованию работе "фантомного флота", который якобы перевозит российские нефтепродукты.

    Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам по итогам саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.

    "Мы решили сделать шаг вперед, перейдя к политике препятствования, когда в наших водах появляются подозрительные суда, участвующие в этой контрабанде, - сказал он. - В ближайшие дни наши начальники генеральных штабов в координации с НАТО в рамках "коалиции желающих", соберутся для разработки совместных действий на ближайшие недели, чтобы реализовать эту политику препятствования деятельности "фантомного флота".

