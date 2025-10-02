Военные ЕС и НАТО обсудят меры по ограничениям для "фантомного флота"
- 02 октября, 2025
- 19:35
Начальники генштабов ВС европейских стран, входящих в коалицию желающих по Украине обсудят в координации с НАТО новые меры по препятствованию работе "фантомного флота", который якобы перевозит российские нефтепродукты.
Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам по итогам саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене.
"Мы решили сделать шаг вперед, перейдя к политике препятствования, когда в наших водах появляются подозрительные суда, участвующие в этой контрабанде, - сказал он. - В ближайшие дни наши начальники генеральных штабов в координации с НАТО в рамках "коалиции желающих", соберутся для разработки совместных действий на ближайшие недели, чтобы реализовать эту политику препятствования деятельности "фантомного флота".