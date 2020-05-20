​Во Франции жертвами COVID-19 стали более 28 тыс. человек

Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 110.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

Согласно данным, жертвами коронавируса во Франции стали 28 132 человека, из них 17 812 умерли в больницах, а 10 320 - в социальных и медико-социальных учреждениях.

"В больницах остаются 17 941 пациент, тогда как неделю назад госпитализированных было 21 071", - отмечают в ведомстве. В реанимациях находятся 1 794 человека.

С начала эпидемии, отмечают в DGS, от COVID-19 излечились и покинули больницы 63 354 человека.