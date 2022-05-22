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Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте.
Другие страны
22 мая 2022 г. 17:27
Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет

Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TF со ссылкой на заявление министра-делегата Франции по европейским делам Клемана Бона.

"Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Вероятно, 15 или 20 лет", - сказал Бон.

Министр напомнил, что Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в ЕС - европейское политическое сообщество. По его мнению, украинским властям следует воспользоваться предложением президента Франции.

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