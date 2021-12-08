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Во Франции зафиксировали самый высокий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Во Франции зафиксировали самый высокий рост заболеваемости COVID-19 за сутки Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса.
Другие страны
8 декабря 2021 г. 04:42
Во Франции зафиксировали самый высокий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий с 3 ноября 2020 года суточный прирост.

Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране.

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