Во Франции зафиксировали самый высокий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса.
Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.
Отмечается, что это самый высокий с 3 ноября 2020 года суточный прирост.
Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.
Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране.