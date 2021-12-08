Во Франции зафиксировали самый высокий рост заболеваемости COVID-19 за сутки

Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса.

Врачи во Франции за минувшие сутки выявили 59 тысяч новых случаев коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это самый высокий с 3 ноября 2020 года суточный прирост.

Вместе с тем, за последние 24 часа медицинский персонал сделал жителям Франции 687 тысяч бустерных доз, что стало рекордным показателем.

Накануне премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что в настоящее время не рассматривается возможность введения локдауна или комендантского часа из-за ситуации с коронавирусом в стране.