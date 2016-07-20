​Во Франции режим чрезвычайного положения продлен на 6 месяцев

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Депутаты Национального собрания (нижняя палата парламента) Франции проголосовали за первую статью законопроекта о продлении режима чрезвычайного положения на территории страны, которая отныне предполагает продление режима ЧП на полгода.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, предложенный правительством Мануэля Вальса текст предполагал продление режима чрезвычайного положения на три месяца, однако депутаты высказались за увеличение этого срока. Далее депутаты рассмотрят другие статьи законопроекта, после чего проголосуют по нему в целом.

Срок действия режима ЧП, введенного после терактов 13 ноября в Париже, истекает 26 июля. Предполагалось, что он более не будет продлеваться: еще днем 14 июля об этом говорил президент Франции Франсуа Олланд. Однако после теракта в Ницце вечером того же дня ему пришлось изменить свое решение.