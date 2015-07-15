Во Франции проверяют связь взрывов на НПЗ с кражей с военной базы

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Французские следователи, которым поручено вести дело о взрывах и пожаре на НПЗ под Марселем проверяют версию о связи этого инцидента с крупной кражей взрывчатки с военного склада в том же департаменте неделю назад, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В ночь на вторник на территории предприятия LyondellBasell, расположенного в районе аэропорта Марселя, произошли два взрыва, приведших к возгоранию двух резервуаров с продуктами нефтехимической переработки. Власти не исключали версию вредительства.

На прошлой неделе в том же департаменте Буш-дю-Рон на юге стране неизвестные проникли на территорию военной базы и украли детонаторы, взрывчатку и гранаты. Следователи рассматривали разные версии произошедшего — от деятельности организованной преступной группы до возможного участия террористов.