Во Франции произошло вооруженное нападение у детсада, есть погибший

По меньшей мере один человек застрелен, трое получили ножевые ранения в результате вооруженного нападения в пятницу в Марселе.

По меньшей мере один человек застрелен, трое получили ножевые ранения в результате вооруженного нападения во французском Марселе.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел недалеко от детского сада в 11-м округе Марселя около пяти часов вечера по местному времени (19:00 - бакинское время). Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 18-летнего молодого человека с огнестрельным ранением. Вскоре он умер от полученных ран. Телеканал отмечает со ссылкой на свои источники, что погибший занимался торговлей наркотиками.

По предварительным данным, трое прохожих поспешили на помощь пострадавшему, однако неизвестный напал на них с ножом. На данный момент не ясно, был ли это тот же человек, который открыл стрельбу.

Полиция ищет нападавшего.