Во Франции похищена виолончель стоимостью 1,3 млн

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Виолончель XVIII века стоимостью €1,3 млн евро похищена у известной французской виолончелистки Офели Гаяр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство France-Presse по данным, полученным из следственных кругов.

Согласно заявлению, поданному Гаяр в полицию, в минувший четверг вооруженный ножом мужчина проник в ее квартиру, расположенную в городе Пантен (у северо-восточной окраины Парижа). Он отнял у нее мобильный телефон, а также похитил футляр с ценной виолончелью.

Полиция не исключает, что речь может идти о заказном ограблении, так как музыкальный инструмент, который использовала Гаяр, является уникальным и отличается особым звучанием. Продать его через обычную сеть сбыта краденного крайне сложно. Скорее всего, он предназначен для чьей-то конкретной коллекции, отмечают эксперты.