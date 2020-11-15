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Во Франции неизвестный наехал на женщину-полицейского

Во Франции неизвестный наехал на женщину-полицейского Неизвестный на автомобиле совершил наезд на женщину-полицейского во французском департаменте Эсон.
Другие страны
15 ноября 2020 г. 13:47
Во Франции неизвестный наехал на женщину-полицейского

Неизвестный на автомобиле совершил наезд на женщину-полицейского во французском департаменте Эсон.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По их данным, полицейские прибыли на вызов о бытовом конфликте в лагере бродячих артистов.

После приезда правоохранителей несколько машин уехали из лагеря. Один из водителей сбил полицейского и покинул место происшествия.

Пострадавшую госпитализировали с несколькими переломами, однако ее жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый пока находится на свободе.

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