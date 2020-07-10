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Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек

Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек Число умерших от коронавируса во Франции превысило 30 тысяч, в больницах остаются более 7 тысяч пациентов.
Другие страны
10 июля 2020 г. 22:54
Во Франции число жертв коронавируса превысило 30 тысяч человек

Число умерших от коронавируса во Франции превысило 30 тысяч, в больницах остаются более 7 тысяч пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.

"С момента начала эпидемии во Франции скончались 30 004 человека, из них 19 528 человек умерли в больницах", - говорится в коммюнике.

Отмечается, что данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях будут обновлены 15 июля.

В больницах остаются 7 062 человека. За последние 24 часа были госпитализированы 136 пациентов с COVID-19. В реанимации находятся 496 человек, за сутки туда поступили 9 больных. Общее число пациентов в реанимации снизилось на 12 по сравнению с четвергом.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 105 400 человек. Около 78 400 человек после выздоровления вернулись домой, отмечают в министерстве здравоохранения Франции.

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