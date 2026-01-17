Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 17 января, 2026
    • 21:29
    Власти в Харькове заявили об ударе РФ по критической инфраструктуре

    Вооруженные силы России нанесли удар по объекту критической инфраструктуры Харькова.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации Игорь Терехов.

    По его словам, в результате обстрела пострадал 62-летний мужчина.

    "Повреждения очень значительны - и это не тот случай, когда "немного починили и двинулись дальше". Речь идет о серьезных ударах по системе, которая обеспечивает город теплом и электричеством. С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества становится все более сложной. Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы не бесконечны, нагрузка - пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - написал Терехов.

    В то же время глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара пострадали три человека.

    Местные СМИ сообщили, что по городу прилетело по меньшей мере семь баллистических ракет. Из-за атаки возник масштабный пожар, над городом поднялся густой столб дыма.

    

