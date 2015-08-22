Власти утроили награду за данные об организаторе взрыва в Бангкоке

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Власти Таиланда увеличили в три раза награду за информацию о злоумышленнике, устроившем взрыв в Бангкоке, в результате которого погибли 20 и были ранены 125 человек. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

Ранее размер награды составлял 1 млн. бат (около 28 тыс. долларов). В пятницу власти увеличили сумму до 3 млн. бат (85 тыс. долларов).

Правительство сообщает о прогрессе в расследовании, но не раскрывает деталей.

Взрыв в Бангкоке прогремел вечером 17 августа. Самодельная радиоуправляемая бомба, в которой в качестве взрывчатого вещества был использован тринитротолуол, была заложена у ограды индуистского святилища божества Эраван (трехголовый священный слон) в момент, когда в святилище было особенно много посетителей, большинство среди которых составляли туристы из Китая, Сингапура и Тайваня.