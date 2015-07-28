Власти Турции: Цель мирного процесса - в прекращении террора

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ "Процесс мирного урегулирования курдской проблемы в Турции будет продолжен в случае, если боевики запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) сложат оружие".

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Бешир Аталай в Анкаре во вторник.

"Цель мирного процесса - в прекращении террора. Но РПК этим процессом очень злоупотребила. Ни одно правительство не потерпит те атаки, которые были направлены на наших военных. Если оружие будет сложено, то процесс продолжится", - сказал Аталай.

Обстановка в Турции резко обострилась в последнюю неделю после организованного "Исламским государством" (ИГ) теракта в Суруче на границе с Сирией и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла РПК. Вооруженные силы Турции атакуют с минувшей пятницы позиции ИГ на севере Сирии и РПК на севере Ирака. Удары наносятся с истребителей F-16, а также из танков и артиллерии с приграничной территории Турции. В ответ на это РПК заявила на своем сайте, что перемирие с Анкарой "утратило смысл".