Власти США не могут депортировать гражданина Сальвадора

Власти США не могут депортировать уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора. Однако позже его вернули в США, где ему предъявили обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас.

В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, однако спустя два дня его снова задержали.

По данным издания, три африканские страны не хотят принимать Гарсию. По словам представителя иммиграционной полиции, попытки США убедить Уганду и Эсватини принять уроженца Сальвадора не дали результатов. Кроме того, Гана также сообщила, что не готова к депортации Гарсии на свою территорию.