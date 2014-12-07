Власти США экстрадировали шесть заключенных Гуантанамо в Уругвай

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Власти США передали шесть заключенных тюрьмы Гуантанамо правоохранительным органам Уругвая.

Это первый перевод заключенных из расположенной на Кубе американской тюрьмы в рамках инициативы президента США Барака Обамы закрыть печально известную тюрьму Гуантанамо.

Президент Уругвая Хосе Мухика ранее дал согласие о переводе из Гуантанамо шести человек — четырех сирийцев, тунисца и палестинца в качестве жеста доброй воли.

"Мы благодарны президенту Уругвая за его важные гуманистические действия", — сказал представитель госдепартамента США Клиффорд Слоан, отмечает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно последним данным Пентагона, с учетом отправки шестерых заключенных в Уругвай, в тюрьме Гуантанамо остаются 136 заключенных.

Тюрьма на базе Гуантанамо на Кубе была создана для содержания лиц, подозреваемых и обвиненных в терроризме, после терактов 11 сентября 2001 года, которые унесли жизни почти 3 тысяч человек. Американские и международные правозащитники критиковали администрацию Джорджа Буша за серьезные нарушения прав человека в отношении узников Гуантанамо, включая пытки, моральное и физическое унижение, надругательства над религиозными чувствами заключенных, а также удерживание людей без предъявления обвинений.