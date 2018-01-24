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    Власти Саудовской Аравии объявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией

    Дела 95 человек, отказавшихся от досудебного урегулирования, переданы в прокуратуру© REUTERS/Faisal Al Nasser

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/  Власти Саудовской Аравии заявили о завершении масштабной кампании по борьбе с коррупцией, в ходе которой были задержаны принцы, экс-министры и предприниматели королевства, сообщает Report cо ссылкой на Al Arabiya.

    По данным издания, на предложенную государством сделку по передаче части активов и собственности в счет нанесенного правительству ущерба согласились большинство заключенных под стражу. Дела 95 человек, отказавшихся от досудебного урегулирования, переданы в прокуратуру, они предстанут перед судом. 

    Как ранее  сообщали арабские СМИ, ставшая на три месяца "тюрьмой" для десятков высокопоставленных саудовцев гостиница Ritz-Carlton возобновит работу с 14 февраля.

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