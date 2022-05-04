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Власти Пекина закрыли более 60 станций метро из-за вспышки COVID-19

Власти Пекина закрыли более 60 станций метро из-за вспышки COVID-19 Пекинский метрополитен с 4 мая приостановил работу 64 станций из-за продолжающейся в городе вспышки COVID-19.
Другие страны
4 мая 2022 г. 10:57
Власти Пекина закрыли более 60 станций метро из-за вспышки COVID-19

Пекинский метрополитен с 4 мая приостановил работу 64 станций из-за продолжающейся в городе вспышки COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду сообщении в аккаунте подземки в китайской социальной сети Weibo.

Утром в среду было сообщено о приостановке работы 44 станций, а после обеда метрополитен сообщил о закрытии еще 20 станций. Как указывается в заявлении, такое решение было принято "для профилактики и контроля над вспышкой".

Пекинский метрополитен работает с 1971 года. Протяженность его действующих линий составляет 783 км. Всего в метро Пекина 459 станций (в том числе 72 с возможностью пересадки). В среднем Пекинский метрополитен перевозит около 12,5 млн пассажиров в сутки.

С 22 апреля в Пекине было выявлено по меньшей мере 453 случая инфицирования COVID-19.

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Версия на английском языке Beijing authorities close over 60 metro stations due to COVID-19 outbreak

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