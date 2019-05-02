Власти Мексики решили достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году

Правительство Мексики в ближайшее время начнет операцию по извлечению тел 65 горняков, погибших в угольной шахте "Паста-де-Кончос" в штате Коауила в 2006 году.

Об этом сообщил в среду президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о восстановлении справедливости и обещании, которое мы дали некоторое время назад", - цитирует главу государства газета Milenio. Лопес Обрадор отметил, что власти располагают достаточным объемом средств для проведения необходимых работ. Тела шахтеров, по разным данным, находятся на глубине от 150 до 490 м.

Взрыв в "Паста-де-Кончос" прогремел утром 19 февраля 2006 года. Спасательная операция не принесла результатов, и в конце февраля руководство компании, которой принадлежала шахта, объявило, что шансов выжить у оказавшихся в ловушке горняков нет. Вскоре после этого было принято решение приостановить добычу угля на этом предприятии.