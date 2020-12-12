О нас
Report Georgia
Аудио новости

Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина

Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.
Другие страны
12 декабря 2020 г. 18:59
Власти Китая объявили о закрытии города Дуннина

Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином в провинции Хэйлунцзян в связи с внезапно возросшим риском локальной вспышки коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.

Как следует из распространенного уведомления, с 00:00 13 декабря по пекинскому времени (20:00 бакинское время, 12 декабря) Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины "вплоть до особого распоряжения правительства".

Все магазины, универмаги, рынки и прочие торговые точки города, а также коммунальные службы обязаны в течение пяти дней предоставить местной администрации результаты тестов на коронавирус всего персонала и отчетность о проведении инспекции, которая подтверждает отсутствие заражения на территории подотчетных объектов. Перемещение транспорта на территории населенного пункта возможно только при перевозке медиков, военнослужащих и кадровых работников, ответственных за борьбу с пандемией, если имеется специальный пропуск. Исключение также составляют фургоны, перевозящие продукты и прочие товары, в случае если их водители прошли проверку и получили особое разрешение компетентных госорганов.

По официальным данным, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая насчитывается всего пять инфицированных, из них три - бессимптомные носители. В четверг власти городов Суйфэньхэ и Дуннин ввели режим "военного времени" в связи с выявлением одного местного случая заражения коронавирусом нового типа. На территории данного региона уже несколько месяцев не фиксировалось ни одного человека, заразившегося от местных источников.

Отметим, что в Дуннине постоянно проживают более 210 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Поддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
ФотоПоддержка SOCAR тем, перед кем мы в неоплатном долгу
7 декабря 2020 г. 14:22
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49
Русский азербайджанец из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
"Русский азербайджанец" из Карелии, сочинивший 45 песен про Азербайджан
7 декабря 2020 г. 14:32
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
Михайлов: Трехстороннее заявление по Карабаху воспринято как свершившийся факт
7 декабря 2020 г. 14:20
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
Политолог: Реваншизм в Армении закончится уничтожением ее государственности
9 декабря 2020 г. 16:05
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
На параде было продемонстрировано уничтожившее противника современное оружие ПВО
10 декабря 2020 г. 15:35
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
Израильский эксперт о заседании СМИД ОБСЕ: Это победа Азербайджана
7 декабря 2020 г. 16:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi