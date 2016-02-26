Власти Иракского Курдистана проверяют данные о химатаке со стороны ИГ

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Власти Иракского Курдистана заявили в пятницу, что начали проверку данных о том, что террористическая группировка "Исламское государство" могла применить химическое оружие против бойцов курдских воинских формирований "пешмерга".

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на северо-западе Ирака.

Десятки бойцов "пешмерга" и гражданских лиц получили медицинскую помощь, обратившись с симптомами тошноты и рвоты после обстрела самодельными ракетами, сообщил совет безопасности Иракского Курдистана.

Инцидент произошел 25 февраля в районе Синджар, где на курдов напали боевики ИГ.