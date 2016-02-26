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    Власти Иракского Курдистана проверяют данные о химатаке со стороны ИГ

    Десятки бойцов пешмерга получили медицинскую помощь, обратившись с симптомами тошноты и рвоты после обстрела самодельными ракетами

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Власти Иракского Курдистана заявили в пятницу, что начали проверку данных о том, что террористическая группировка "Исламское государство" могла применить химическое оружие против бойцов курдских воинских формирований "пешмерга". 

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, инцидент произошел на северо-западе Ирака.

    Десятки бойцов "пешмерга" и гражданских лиц получили медицинскую помощь, обратившись с симптомами тошноты и рвоты после обстрела самодельными ракетами, сообщил совет безопасности Иракского Курдистана. 

    Инцидент произошел 25 февраля в районе Синджар, где на курдов напали боевики ИГ.

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