Власти Гонконга опасаются новой вспышки свиного гриппа

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Органы здравоохранения Гонконга следят за распространением вируса EAH1N1 - одного из штаммов гриппа H1N1, известного также как свиной грипп, после публикации исследования о том, что именно этот штамм вируса с наибольшей вероятностью может привести к вспышке эпидемии среди людей, передает Report со ссылкой на BBC.

Исследование проводилось китайскими учеными из Государственной справочной лаборатории по птичьему гриппу и было опубликовано в понедельник в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences - официальном печатном органе Национальной академии наук США.

По мнению исследователей, из всех штаммов вируса, в настоящее время циркулирующих среди животных, вирус EAH1N1 с наибольшей вероятностью может распространиться среди людей, поскольку антитела к этому вирусу есть только у небольшого процента популяции, а существующие вакцины не обеспечивают достаточной защиты.

Власти Гонконга намерены осуществлять мониторинг за свиньями, а также внести изменения в правила контроля за состоянием здоровья граждан, если это будет необходимо.

Вирус H1N1 унес жизни по меньшей мере 18 тыс. человек в более чем 200 странах в 2009 году.