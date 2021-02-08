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Власти Германии, Швеции и Польши высылают российских дипломатов

Власти Германии, Швеции и Польши высылают российских дипломатов МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры
Другие страны
8 февраля 2021 г. 19:55
Власти Германии, Швеции и Польши высылают российских дипломатов

МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Одновременно с этим министерства иностранных дел Швеции и Польши распространили заявления, согласно которым также намерены выслать российского дипломата в рамках ответных мер.

Ранее МИД РФ сообщил, что участвовавшие в несогласованных акциях в России дипломаты Швеции, Польши и Германии объявлены персонами нон грата и в ближайшее время покинут страну. Речь идет о дипломатических сотрудниках генеральных консульств Королевства Швеция и Республики Польша в Санкт-Петербурге и посольства Федеративной Республики Германия в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya rusiyalı diplomatı arzuolunmaz şəxs elan edib

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