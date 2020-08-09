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Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа 

Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа  Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима комендантского часа на 25 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.
Другие страны
9 августа 2020 г. 08:04
Власти Доминиканы продлили действие комендантского часа 

Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие режима комендантского часа на 25 дней для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Listin Diario со ссылкой на указ президента республики Данило Медины.

Отмечается, что комендантский час будет действовать в будние дни с 19:00 до 05:00 местному времени, а в выходные - с 17:00 до 05:00. Глава государства допустил внесение изменений в указ после вступления в должность нового президента, которое состоится 16 августа.

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