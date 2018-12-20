Прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании миллиардов долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Прокуратура Эстонии задержала 10 человек, подозреваемых в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на Delfi, власти Дании в среду предъявили Danske Bank предварительные обвинения по четырем пунктам нарушения законодательства страны о борьбе с отмыванием денег в связи с многолетними нарушениями в эстонском подразделении.

Как говорится в сообщении Danske Bank, государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года. Обвинения касаются периода с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.

Под подозрением оказались практически все транзакции резидентов в эстонском подразделении Danske Bank за этот период на сумму 200 млрд евро.

Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США. Масштабы отмывания денег через эстонское подразделение банка входят в число крупнейших подобных историй в мире. Danske Bank — крупнейший коммерческий банк Дании, один из ведущих банков Северной Европы. Штаб-квартира находится в Копенгагене.