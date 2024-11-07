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Власти Австралии хотят ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Власти Австралии хотят ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет На следующей неделе на рассмотрение в парламент Австралии будет представлен законопроект, ограничивающий использование соцсетей детьми в возрасте до 16 лет.
Другие страны
7 ноября 2024 г. 16:24
Власти Австралии хотят ограничить доступ к соцсетям детям до 16 лет

На следующей неделе на рассмотрение в парламент Австралии будет представлен законопроект, ограничивающий использование соцсетей детьми в возрасте до 16 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албаниз.

Объясняя необходимость принятия такого закона, что он должен минимизировать тот вред, который соцсети наносят австралийским детям. Если закон будет принят, он станет первым подобным в мире.

"Я хочу, чтобы австралийские семьи знали: правительство придет вам на помощь", - отметил он.

Премьер заявил, что, думая над законопроектом, правительство советовалось не только непосредственно с родителями, педагогами, специалистами по воспитанию детей, но и с платформами.

Сейчас в Австралии многие социальные платформы разрешают заводить аккаунт детям в возрасте от 13 лет, но это требование можно легко обойти, указав соответствующую дату рождения.

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