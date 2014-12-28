Вице-президент Индонезии: не исключено, что самолет Air Asia разбился

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/Самолет авиакомпании Air Asia, пропавший с экранов радаров в ночь на воскресенье, мог потерпеть крушение, заявил вице-президент Индонезии Юсуф Калла.

"Есть вероятность, что он (самолет) разбился… Но у нас нет никакой информации относительно того, где он мог разбиться", — заявил он в ходе пресс-конференции в отделении Национальной поисково-спасательной службы (Basarnas), передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее Калла заявил, что власти страны частично приостановили поиски пропавшего самолета в связи с наступлением темноты. По его словам, поисковая операция в полном объеме возобновится в понедельник по местному времени — число кораблей будет увеличено, а зона поиска расширена. Калла также отметил, что Индонезия приняла содействие в поисково-спасательной операции со стороны Австралии, Малайзии и Сингапура.

Авиалайнер Airbus A320-200 компании Air Asia, совершавший рейс QZ8501 из индонезийской Сурабаи в Сингапур, пропал с диспетчерских радаров в ночь на воскресенье. По данным перевозчика, в последний раз он выходил на связь в 07.24 по местному времени (03.24 мск). По данным авиакомпании, на борту воздушного судна находились 155 пассажиров и семь членов экипажа.





