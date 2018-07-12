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    Вице-премьер КНДР посетит церемонию закрытия ЧМ-2018 в России

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу в России 15 июля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило  посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

    "Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам вылетел в Россию по приглашению ФИФА для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

    На церемонии открытия чемпионата от КНДР присутствовал председатель президиума Верховного народного собрания республики Ким Ён Нам.

    Финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".

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