Вице-премьер КНДР посетит церемонию закрытия ЧМ-2018 в России

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам посетит церемонию закрытия чемпионата мира по футболу в России 15 июля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

"Вице-премьер КНДР, председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рён Нам вылетел в Россию по приглашению ФИФА для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу", - говорится в сообщении.

На церемонии открытия чемпионата от КНДР присутствовал председатель президиума Верховного народного собрания республики Ким Ён Нам.

Финальный матч турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля на московском стадионе "Лужники".