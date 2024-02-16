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Вице-канцлер ФРГ высказался за усиление роли Германии в НАТО

Вице-канцлер ФРГ высказался за усиление роли Германии в НАТО Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек считает, что Германия должна усилить свою роль в НАТО.
Другие страны
16 февраля 2024 г. 20:11
Вице-канцлер ФРГ высказался за усиление роли Германии в НАТО

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек считает, что Германия должна усилить свою роль в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал журналистам в Гархинге, который посетил в рамках турне перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

По мнению Хабека, в этом году Мюнхенская конференция проходит в "условиях чрезвычайно острой ситуации".

"Бундесвер должен быть приведен в состояние, гарантирующее оперативную боеспособность", - отметил он.

Международные соглашения, по его словам, должны соблюдаться, при этом Украина нуждается в постоянной поддержке.

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