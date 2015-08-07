​Вертолет премьер-министра Перу отрубил голову 20-летней студентке

Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ В Перу погибла 20-летняя студентка, подбежавшая к вертолету премьер-министра страны Педро Катериано.

Как передает Report, 20-летняя Лина Сапата Фейхо прорвалась к вертолету, чтобы передать Катериано письмо о неправомерном помещении в тюрьму ее брата.

Лопасть вертолета отрубила девушке голову. После инцидента Катериано прервал свою рабочую поездку. Власти обещают расследовать инцидент и наказать ответственных за случившееся сотрудников охраны премьера.