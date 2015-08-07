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    ​Вертолет премьер-министра Перу отрубил голову 20-летней студентке

    После инцидента Катериано прервал свою рабочую поездку

    Баку. 07 Августа. REPORT.AZ/ В Перу погибла 20-летняя студентка, подбежавшая к вертолету премьер-министра страны Педро Катериано.

    Как передает Report, 20-летняя Лина Сапата Фейхо прорвалась к вертолету, чтобы передать Катериано письмо о неправомерном помещении в тюрьму ее брата.

    Лопасть вертолета отрубила девушке голову. После инцидента Катериано прервал свою рабочую поездку. Власти обещают расследовать инцидент и наказать ответственных за случившееся сотрудников охраны премьера.

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