Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа Трампа

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Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Верховный суд США снял ограничения с иммиграционного указа президента Дональда Трампа, сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

Окружной судья в Гонолулу принял решение об ослаблении указа, исключив из-под его действия людей, у которых есть бабушки или дедушки, внуки или внучки, племянники или племянницы в США.

Отмечается, что из-за восстановления указа в страну не смогут въехать около 24 тыс. беженцев.

Ранее сообщалось, что Верховный суд временно восстановил действие указа.