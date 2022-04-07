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Верховный суд Пакистана отменил решение о роспуске парламента

Верховный суд Пакистана отменил решение о роспуске парламента Верховный суд Пакистана признал "противоречащим конституции" решение о роспуске Национального собрания и отмене голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Имрану Хану.
Другие страны
7 апреля 2022 г. 22:28
Верховный суд Пакистана отменил решение о роспуске парламента

Верховный суд Пакистана признал "противоречащим конституции" решение о роспуске Национального собрания и отмене голосования по вотуму недоверия премьер-министру страны Имрану Хану.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo-TV.

Национальное собрание было распущено 3 апреля по решению президента Арифа Алви после обращения премьер-министра.

"Премьер не имел права советовать президенту распустить Национальное собрание. Все принятые до настоящего времени решения аннулированы", - цитирует телеканал постановление Верховного суда.

Верховные судьи также обязали Национальное собрание созвать заседание в субботу (9 апреля), чтобы провести голосование по вотуму недоверия премьеру Имрану Хану.

Ариф Алви распустил в воскресенье Национальное собрание (нижнюю палату парламента) по предложению премьер-министра. Это произошло после того, как оппозиция инициировала попытку объявить вотум недоверия премьеру, обвиняя Хана, который пришел к власти в 2018 году, в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране, а также в коррупции.

В ходе заседания в нижней палате парламента страны вице-спикер Касим Сури заявил, что проведение такого голосования противоречило бы конституции страны, а потому такое голосование не может быть проведено.

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Версия на азербайджанском языке Pakistan Ali Məhkəməsi parlamentin buraxılması qərarını ləğv edib

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