Верховная Рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Верховная рада Украины по предложению президента приняла закон, предусматривающий отказ страны от внеблокового статуса и возобновление курса на вступление в НАТО. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, такое решение на заседании парламента поддержали 303 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Предполагается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

Целью документа является создание дополнительного механизма обеспечения суверенитета, защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что внеблоковый статус страны не смог гарантировать стране безопасность и от него нужно отказаться. При этом глава государства отметил, что решение о вступление в Альянс будет принимать украинский народ на референдуме. Внеблоковый статус с 2010 года был прописан в законе об основах внешней политики и приоритетах нацинтересов Украины.