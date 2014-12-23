Верховная Рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса

Предполагается, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
Целью документа является создание дополнительного механизма обеспечения суверенитета, защиты территориальной целостности и независимости Украины.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что внеблоковый статус страны не смог гарантировать стране безопасность и от него нужно отказаться. При этом глава государства отметил, что решение о вступление в Альянс будет принимать украинский народ на референдуме. Внеблоковый статус с 2010 года был прописан в законе об основах внешней политики и приоритетах нацинтересов Украины.
News DepartmentАвтор новости
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