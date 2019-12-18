Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций ЕС

Венгрия потеряла $8,5 млрд с момента введения Евросоюзом антироссийских санкций и упустила много экспортных возможностей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу RTVI, показанном в эфире в среду.

"С того момента, как [ЕС] ввел санкции, $8,5 млрд было потеряно, - сказал он. - Россия была вторым нашим по величине торговым партнером до того, как были введены санкции. Мы, конечно, потеряли очень много экспортных возможностей".

При этом Сийярто отметил, что Венгрия никогда не нарушала европейское единство по вопросу санкций и не собирается этого делать в будущем. "Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу", - добавил он.