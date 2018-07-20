Венгерский премьер первым из глав государств ЕС официально посетил Стену Плача

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Находящийся с официальным визитом в Израиле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил утром Стену Плача в Иерусалиме, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Это второй за короткое время визит лидера европейской страны к Стене Плача, несмотря на официальную позицию ЕС, считающую еврейскую святыню оккупированной территорией.

Первым европейским лидером, посетившим Стену Плача, стал премьер-министр Австрии Себастьян Курц, однако его визит, состоявшийся 11 июня, был определен не как часть официальной программы, а как частное мероприятие, включавшее также посещение иерусалимских памятников, связанных с историей Австрии.

Также за последний месяц Стену Плача посетил наследный принц Великобритании Уильям.