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Великобритания выделит почти 30 млрд долларов на создание площадок по улавливанию CO2

Великобритания выделит почти 30 млрд долларов на создание площадок по улавливанию CO2 Власти Великобритании планируют выделить 21,7 млрд фунтов стерлингов (28,4 млрд долларов) в течение 25 лет на создание площадок по улавливанию и хранению углекислого газа после того, как в стране на этой неделе закрылась последняя угольная электростанция.
Другие страны
4 октября 2024 г. 20:29
Великобритания выделит почти 30 млрд долларов на создание площадок по улавливанию CO2

Власти Великобритании планируют выделить 21,7 млрд фунтов стерлингов (28,4 млрд долларов) в течение 25 лет на создание площадок по улавливанию и хранению углекислого газа после того, как в стране на этой неделе закрылась последняя угольная электростанция.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Правительство подтверждает финансирование запуска первых в Великобритании объектов по улавливанию CO2, которые должны создать тысячи новых квалифицированных рабочих мест, стимулировать миллиарды частных инвестиций и поддержать ускорение перехода к "чистому нулю", - говорится в сообщении.

Две площадки будут расположены в районах Тиссайд (северо-восток страны) и Мерсисайд (северо-запад). Они будут способствовать росту промышленных центров в этих регионах и создадут напрямую 4 тыс. рабочих мест и еще около 50 тыс. косвенно, одновременно снабжая энергией остальную часть страны.

Проекты по улавливанию выбросов могут привлечь порядка 8 млрд фунтов стерлингов (10,5 млрд долларов) частных инвестиций, отмечается в сообщении.

При этом они помогут сократить выбросы CO2 более чем на 8,5 млн тонн в год, что эквивалентно удалению с дорог около 4 млн автомобилей.

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Версия на английском языке UK invests billions in carbon capture technology to combat climate change

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