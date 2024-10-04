Великобритания выделит почти 30 млрд долларов на создание площадок по улавливанию CO2

Власти Великобритании планируют выделить 21,7 млрд фунтов стерлингов (28,4 млрд долларов) в течение 25 лет на создание площадок по улавливанию и хранению углекислого газа после того, как в стране на этой неделе закрылась последняя угольная электростанция.

Власти Великобритании планируют выделить 21,7 млрд фунтов стерлингов (28,4 млрд долларов) в течение 25 лет на создание площадок по улавливанию и хранению углекислого газа после того, как в стране на этой неделе закрылась последняя угольная электростанция.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Правительство подтверждает финансирование запуска первых в Великобритании объектов по улавливанию CO2, которые должны создать тысячи новых квалифицированных рабочих мест, стимулировать миллиарды частных инвестиций и поддержать ускорение перехода к "чистому нулю", - говорится в сообщении.

Две площадки будут расположены в районах Тиссайд (северо-восток страны) и Мерсисайд (северо-запад). Они будут способствовать росту промышленных центров в этих регионах и создадут напрямую 4 тыс. рабочих мест и еще около 50 тыс. косвенно, одновременно снабжая энергией остальную часть страны.

Проекты по улавливанию выбросов могут привлечь порядка 8 млрд фунтов стерлингов (10,5 млрд долларов) частных инвестиций, отмечается в сообщении.

При этом они помогут сократить выбросы CO2 более чем на 8,5 млн тонн в год, что эквивалентно удалению с дорог около 4 млн автомобилей.