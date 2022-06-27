О нас

Великобритания и Франция договорились активизировать военную помощь Украине

Великобритания и Франция договорились активизировать военную помощь Украине Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине.
Другие страны
27 июня 2022 г. 04:54
Великобритания и Франция договорились активизировать военную помощь Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.

"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в заявлении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Conson və Makron Ukraynaya hərbi yardımı artırmağı razılaşdırıblar

Самое важное

Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования
Закир Гасанов: На любую провокацию на границе с Арменией принимаются незамедлительные меры реагирования
26 июня 2022 г. 23:29
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план Кяльбаджара
Президенту Азербайджана был представлен генеральный план Кяльбаджара
26 июня 2022 г. 20:32
Глава государства заложил фундамент санатория Истису в Кяльбаджаре
Глава государства заложил фундамент санатория "Истису" в Кяльбаджаре
26 июня 2022 г. 19:43
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
Президент ознакомился со строительством международного аэропорта Лачин
26 июня 2022 г. 19:37
Ильхам Алиев принял участие в открытии малой ГЭС Кяльбаджар-1
Ильхам Алиев принял участие в открытии малой ГЭС "Кяльбаджар-1"
26 июня 2022 г. 19:34
Президент Азербайджана принял участие в открытии воинской части в Кяльбаджаре
Президент Азербайджана принял участие в открытии воинской части в Кяльбаджаре
26 июня 2022 г. 19:30
Президент ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м км автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гёйгёле
Президент ознакомился со строительством двух тоннелей на 13-м км автодороги Тоганалы-Кельбаджар в Гёйгёле
26 июня 2022 г. 19:28
Президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёль, Кяльбаджар и Лачин
Президент Ильхам Алиев посетил Гёйгёль, Кяльбаджар и Лачин
26 июня 2022 г. 19:25
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
26 июня 2022 г. 00:00
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi