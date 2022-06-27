Великобритания и Франция договорились активизировать военную помощь Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине.

Премьер Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи договорились активизировать усилия по поставкам военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом отмечается в пресс-релизе, распространенном канцелярией Джонсона.

"Премьер-министр Джонсон и президент Макрон подчеркнули необходимость поддерживать Украину, чтобы усилить ее. Макрон приветствовал продолжающуюся военную поддержку Украины со стороны премьер-министра, лидеры договорились активизировать эту работу", - говорится в заявлении.