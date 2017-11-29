Великобритания и ЕС достигли договоренности об объеме финансовых обязательств в рамках Brexit

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Великобритания и Европейский союз достигли принципиальной договоренности об объеме финансовых обязательств Лондона перед Брюсселем в размере 60 млрд евро, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Названная сумма - это приблизительные расчеты, итоговая компенсация будет зависеть от того, каким образом стороны будут рассчитываться по финансовым обязательствам друг перед другом. В итоге Лондон может заплатить Брюсселю 45-55 млрд евро, пишут британские СМИ.

По расчетам Еврокомиссии, Великобритания должна выплатить средства до 2020 года, поскольку, находясь в составе ЕС, она обязалась участвовать в финансировании европейских программ, рассчитанных на 2014-2020 годы.

Финансовые обязательства Великобритании перед ЕС являются одним из ключевых вопросов, без ответа по которым Евросоюз отказывается переходить ко второй фазе переговоров по Brexit. Кроме того, Брюссель хочет добиться от Лондона ясности в таких вопросах, как права граждан каждой из сторон после завершения процесса Brexit и обустройство границы между Северной Ирландией и членом ЕС Ирландией.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 4 декабря планирует встретиться с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Эта дата называется в Брюсселе в качестве "крайнего срока" для прояснения позиций Лондона по спорным вопросам вокруг Brexit. Ожидается, что формальное решение о переходе к заключительной фазе переговоров должно быть принято на саммите ЕС 14-15 декабря в Брюсселе.