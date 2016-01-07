Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Вашингтон выразил надежду на отставку Башара Асада в 2017 году.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на внутренний документ Белого дома.

По информации агентства, возможный уход сирийского лидера через год назван «наилучшим из возможных сценариев».

Между тем в Госдепартаменте объяснили, что сроки подготовлены в конце 2015 года в качестве руководства для госсекретаря. В ведомстве подчеркнули, что документ не носит характера официальной позиции администрации США.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли о недопустимости попыток определять будущее Сирии извне.