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В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Замбии.
Другие страны
5 декабря 2021 г. 00:19
В Замбии выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса

Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Замбии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила в субботу министр здравоохранения африканской страны Силвия Масебо.

трех человек, находящихся на территории Замбии, обнаружен омикрон-штамм", - цитирует ее новостной портал Zambia-24. По словам Масебо, новый штамм выявлен у полностью вакцинированного мужчины, который недавно вернулся из зарубежной поездки. Какую именно страну или страны он посетил, не сообщается. Двое других - прошедший полный курс вакцинации мужчина, который также совершал международные поездки, и 24-летняя женщина. Последняя проживает в Лусаке и никогда не выезжала за пределы страны, однако работает в ассоциации водителей грузовиков.

Министр заявила, что все трое помещены на карантин в национальную кардиологическую больницу. Медики заняты также отслеживанием всех контактов, которые могли иметь инфицированные омикрон-штаммом на территории Замбии.

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